  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Arsenal, liderliğini sağlamlaştırdı
Spor

Arsenal, liderliğini sağlamlaştırdı

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Brighton'ı 4-2'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 00:26:00 -
Arsenal, liderliğini sağlamlaştırdı

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, konuk olduğu Brighton'ı 4-2 yendi.

American Express Stadı'nda oynanan 18. hafta karşılaşmasında Arsenal, Bukayo Saka'nın 2, Martin Odegaard'ın 39, Eddie Nketiah'ın 47 ve Gabriel Martinelli'nin 71. dakikalarda attıkları gollerle galibiyete ulaştı.

Brighton'ın gollerini, 65. dakikada Kaoru Mitoma ve 77. dakikada Evan Ferguson kaydetti.

City ile puan farkı 7'ye çıktı

Art arda 5. galibiyetini alan ve 43 puana ulaşan lider Arsenal, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki farkını 7'ye çıkararak makası açmaya başladı. Brighton ise 24 puanla 8. sırada yer aldı.

Southampton-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Southampton-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Spor

Southampton-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Arsenal'in eski oyuncusuna bıçaklı saldırı
Arsenal'in eski oyuncusuna bıçaklı saldırı

Spor

Arsenal'in eski oyuncusuna bıçaklı saldırı

Arsenal'dan 5 gollü galibiyet
Arsenal'dan 5 gollü galibiyet

Spor

Arsenal'dan 5 gollü galibiyet

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23