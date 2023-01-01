Arsenal, liderliğini sağlamlaştırdı
İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Brighton'ı 4-2'lik skorla yendi.
İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, konuk olduğu Brighton'ı 4-2 yendi.
American Express Stadı'nda oynanan 18. hafta karşılaşmasında Arsenal, Bukayo Saka'nın 2, Martin Odegaard'ın 39, Eddie Nketiah'ın 47 ve Gabriel Martinelli'nin 71. dakikalarda attıkları gollerle galibiyete ulaştı.
Brighton'ın gollerini, 65. dakikada Kaoru Mitoma ve 77. dakikada Evan Ferguson kaydetti.
City ile puan farkı 7'ye çıktı
Art arda 5. galibiyetini alan ve 43 puana ulaşan lider Arsenal, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki farkını 7'ye çıkararak makası açmaya başladı. Brighton ise 24 puanla 8. sırada yer aldı.