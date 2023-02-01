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Spor Arsenal, Jorginho'yu transfer etti
Spor

Arsenal, Jorginho'yu transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Chelsea'de forma giyen İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho'yu renklerine kattı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 00:22:00 -
Arsenal, Jorginho'yu transfer etti

Arsenal, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny'nin boşluğunu doldurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen İtalyan futbolcuyla 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı, sözleşmede bir yıllık opsiyonun da bulunduğu belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Chelsea ile kontrat süresinin bitimine 6 ay kalan 31 yaşındaki oyuncu için Arsenal, 12 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

2018'de transfer olduğu Chelsea formasıyla 213 maçta 29 kez ağları sarsan İtalyan oyuncu, milli takımda ise 46 maçta 5 gole imza attı.

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