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Spor Arsenal, İngiltere Federasyon Kupası'na veda etti
Spor

Arsenal, İngiltere Federasyon Kupası'na veda etti

İngiltere Federasyon Kupası'nda Nottingham Forrest'a 1-0 yenilen Arsenal, turnuvaya üçüncü turda veda etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 08:18:00 -
Arsenal, İngiltere Federasyon Kupası'na veda etti

Kupanın üçüncü turunda, ikinci lig ekiplerinden Nottingham Forrest, turnuvada toplam 14 şampiyonlukla en başarılı takım unvanının sahibi Arsenal'ı The City Ground Stadı'nda konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmayı Nottingham Forrest, 90+1. dakikada Sead Kolasinac'ın golüyle 1-0 kazanarak tur atladı ve günün sürprizine imza attı.

Liverpool ile Tottenham geriden gelerek kazandı

Liverpool, Anfield Stadı'nda ağırladığı 3. lig temsilcisi Shrewsbury Town karşısında yenik duruma düşmesine rağmen üst üste bulduğu gollerle sahadan farklı galip ayrıldı.

Konuk ekip, 27. dakikada Daniel Udoh'un golüyle 1-0 öne geçti. Oyunun kontrolünü alan Liverpool, 34. dakikada Kaide Gordon, 44. (penaltıdan) ve 90+3. dakikalarda Fabinho, 78. dakikada ise Roberto Firmino'nun ağları sarsmasıyla müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

Tottenham ise konuk ettiği 3. lig ekibi Morecambe'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 yendi.

Morecambe, 33. dakikada Anthony O'Connor'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Tottenham, 74. dakikada Harry Winks, 85. dakikada Lucas Moura ve 88. dakikada Harry Kane'in fileleri havalandırmasıyla dördüncü tura adını yazdırdı.

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