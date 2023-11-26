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Spor Arsenal, Havertz'in golüyle kazandı
Spor

Arsenal, Havertz'in golüyle kazandı

Yeniakit Publisher
2023-11-26 00:36:00 -
Arsenal, Havertz'in golüyle kazandı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, deplasmanda Brentford'u 1-0'lık skorla yendi.

Mikel Arteta'nın Arsenal'ın başında 200. kez sahaya çıktığı karşılaşmada konuk takıma galibiyeti getiren golü 89. dakikada Kai Havertz attı.

Bu galibiyetle puanını 30'a çıkaran Arsenal, yeniden liderliğe yükseldi.

Günün bir başka mücadelesinde ise Chelsea, deplasmanda Newcastle United'a 4-1 yenildi.

Ev sahibi takımın gollerini Alexander Isak, Jamaal Lascelles, Joelinton ve Anthony Gordon atarken, Chelsea'nin tek golünü Raheem Sterling kaydetti.
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