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Spor Arsenal Ferdi için kararını verdi! Resmi teklif....
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Arsenal Ferdi için kararını verdi! Resmi teklif....

Yeniakit Publisher
2024-04-19 12:32:41 - 2024-04-19 12:32:40
Arsenal Ferdi için kararını verdi! Resmi teklif....

Arsenal'in son olarak Olympiakos maçında izlediği Ferdi Kadıoğlu'nu Ada futboluna kazandırmak için düğmeye bastığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu, sezon sonunda yuvadan uçuyor.
Milli oyuncunun yeni adresinin ise İngiltere olması bekleniyor. Çünkü Premier Lig devi Arsenal, 24 yaşındaki sol bek için resmi girişimlere başladı.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO

Aston Villa, Newcastle United ve Napoli gibi takımların da yakından takip ettiği Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin 25 milyon euroluk bonservis beklentisi var. Yönetim, bu miktarın altında gelecek olan teklifleri kabul etmeyi düşünmüyor.

2018'de NEC Nijmegen'den 1 milyon 400 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ferdi'nin şu anki değeri 20 milyon euro.

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