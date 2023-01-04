  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: F-35'in pabucunu dama atacak

Büyük bomba patladı! İYİ Partili isim söyledi! Kılıçdaroğlu, kendisinin yerine Babacan'ı aday gösterecek

İP'li Zorlu'dan Ali Babacan çıkışı! Ne yani 6'lı masadan bağımsız mı vadetti?

Sinan Ateş cinayeti ile ilgili sıcak gelişme!

Profesörden başörtülü doktora skandal hareket!

Müslümanların ilk kıblesine saldırı! Arap Birliği'nden İsrailli bakanın provokasyonuna tepki

2023 yılı hac işlemleri için tarih belli oldu

Türkiye'de büyük ses getirecek tarihi dev keşif! 2 bin 350 yıldır hiç bozulmadı: Dünyanın en önemli arkeolojik kazılarından

ABD'yi sarsan ihanet

Araplar ile normalleşmeye İsrail'den yeni adım! Arap ülkeleriyle tarihi atılımları ekleme kararı
Spor Arsenal evinde puan kaybetti
Spor

Arsenal evinde puan kaybetti

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında lider Arsenal evinde Newcastle United ile 0-0'lık skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 04:01:00 -
Arsenal evinde puan kaybetti

Premier Lig'de lider Arsenal, 3. sıradaki Newcastle United karşısında golsüz beraberlik alarak, puan kaybı yaşadı.

Puanını 44'e çıkaran Arsenal'in en yakın rakibi Manchester City (36) ile arasında puan farkı 8'e indi.

Ligde 4. sırada olan Manchester United ise sahasında oynadığı maçta Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmada ev sahibi Manchester'ın gollerini Casemiro (Dk. 23), Luke Shaw (Dk. 49) ve Marcus Rahford (Dk. 86) attı.

Manchester United puanını 35'e çıkarırken, Bournemouth ise 16 puanla 15. sırada yer aldı.

Southampton-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Southampton-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Spor

Southampton-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Arsenal'in eski oyuncusuna bıçaklı saldırı
Arsenal'in eski oyuncusuna bıçaklı saldırı

Spor

Arsenal'in eski oyuncusuna bıçaklı saldırı

Arsenal'dan 5 gollü galibiyet
Arsenal'dan 5 gollü galibiyet

Spor

Arsenal'dan 5 gollü galibiyet

Chelsea-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta şifresiz CANLI İZLE
Chelsea-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta şifresiz CANLI İZLE

Spor

Chelsea-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta şifresiz CANLI İZLE

Arsenal, liderliğini sağlamlaştırdı
Arsenal, liderliğini sağlamlaştırdı

Spor

Arsenal, liderliğini sağlamlaştırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23