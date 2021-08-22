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Spor Arsenal-Chelsea maç sonucu | Chelsea maçı kaç kaç bitti?
Spor

Arsenal-Chelsea maç sonucu | Chelsea maçı kaç kaç bitti?

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. Peki, Chelsea maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2021-08-22 22:11:00 -
Arsenal-Chelsea maç sonucu | Chelsea maçı kaç kaç bitti?

İngiltere Premier Lig’de heyecan ikinci hafta maçlarıyla sürdü. Londra derbisinde Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. Peki, Chelsea maçı kaç kaç bitti?

Arsenal-Chelsea maç sonucu | Chelsea maçı kaç kaç bitti?

Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi ağırladı. Chelsea'ye 7 yıl sonra geri dönen Lukaku, ikinci dönemindeki ilk maçına golle başladı.

Lukaku ile 15. dakikada öne geçen Chelsea, James'in 35. dakikada kaydettiği golle mücadeleden galip ayrıldı.

Liverpool, Brighton ve Tottenham'dan sonra Chelsea de puanını 6'ya çıkardı.​

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