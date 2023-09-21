Arsenal 6 yıllık özlemi bitirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında Arsenal, sahasında karşılaştığı PSV'yi 4-0'lık skorla yenerek 6 yıllık özleme son verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nun ilk haftasında Arsenal, sahasında PSV'yi konuk etti. Arsenal, Hollanda ekibin 4-0'lık skorla geçti.
Arsenal'in golleri; 8. dakikada Saka, 20. dakikada Trossard, 38. dakikada Gabriel Jesus ve 70. dakikada Odegaard'dan geldi.
Arsenal 2016/2017'den sonra ilk kez
Bu sonuçla birlikte uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen Arsenal, açılışı 3 puan ile yaptı. Topçular, son olarak 2016/2017 sezonunda Devler Ligi'nde mücadele etmişti.
Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, grubundaki ikinci maçında Lens'e konuk olacak. PSV ise aynı haftada Sevilla'yı konuk edecek.