  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Enerji Şirketi milyonlarca değerinde yatırım kararı aldı: Güneş enerjili üretimi için hedef aldı

Sonunda düğmeye basıldı! Zafer Partisi'nin ırkçılığına çanak tutan onlarca kişi gözaltında

Borsada dolar/TL - euro/TL işlem hacmi: Gün sonu düştü herkes şaştı kaldı: Dolar fed öncesi sakin!

İsviçre'den İslam düşmanlığı! Yasaklama kararı aldılar

Ermenistan'ın korkulu rüyası! Selçuk Bayraktar'dan Paşinyan'ı titreten paylaşım

Rusya'dan dolar ve euro kararı

ABD'li arıcı Kur'an'daki arı ayetlerine hayran kaldı! 'O dönemde bu bilgiler yoktu'

Bunlar nasıl ulusalcı! Vatansever Sözcü'de (!) Azerbaycan sessizliği...

Vatandaşın 2 TL’sine göz diktiler! İBB'den kartlı soygun

Vatandaşa değil oto bayilerine çalışıyor! CHP'li İBB'nin ranta çevirdiği İSPARK'ta onlarca sıfır araç görüntülendi
Spor Arsenal 6 yıllık özlemi bitirdi
Spor

Arsenal 6 yıllık özlemi bitirdi

Yeniakit Publisher
2023-09-21 02:10:00 -
Arsenal 6 yıllık özlemi bitirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında Arsenal, sahasında karşılaştığı PSV'yi 4-0'lık skorla yenerek 6 yıllık özleme son verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nun ilk haftasında Arsenal, sahasında PSV'yi konuk etti. Arsenal, Hollanda ekibin 4-0'lık skorla geçti.

Arsenal'in golleri; 8. dakikada Saka, 20. dakikada Trossard, 38. dakikada Gabriel Jesus ve 70. dakikada Odegaard'dan geldi.

Arsenal 2016/2017'den sonra ilk kez

Bu sonuçla birlikte uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen Arsenal, açılışı 3 puan ile yaptı. Topçular, son olarak 2016/2017 sezonunda Devler Ligi'nde mücadele etmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, grubundaki ikinci maçında Lens'e konuk olacak. PSV ise aynı haftada Sevilla'yı konuk edecek.

Arsenal'dan 5 gollü galibiyet
Arsenal'dan 5 gollü galibiyet

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arsenal'dan 5 gollü galibiyet

Chelsea-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta şifresiz CANLI İZLE
Chelsea-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta şifresiz CANLI İZLE

Spor

Chelsea-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta şifresiz CANLI İZLE

Arsenal, liderliğini sağlamlaştırdı
Arsenal, liderliğini sağlamlaştırdı

Spor

Arsenal, liderliğini sağlamlaştırdı

Arsenal evinde puan kaybetti
Arsenal evinde puan kaybetti

Spor

Arsenal evinde puan kaybetti

Tottenham taraftarından Arsenal kalecisine tekme
Tottenham taraftarından Arsenal kalecisine tekme

Spor

Tottenham taraftarından Arsenal kalecisine tekme

Arsenal, Jorginho'yu transfer etti
Arsenal, Jorginho'yu transfer etti

Spor

Arsenal, Jorginho'yu transfer etti

Arsenal, üç hafta sonra kazandı
Arsenal, üç hafta sonra kazandı

Spor

Arsenal, üç hafta sonra kazandı

Arsenal tek golle kazandı
Arsenal tek golle kazandı

Spor

Arsenal tek golle kazandı

Arsenal şampiyonluğa göz kırptı
Arsenal şampiyonluğa göz kırptı

Spor

Arsenal şampiyonluğa göz kırptı

Manchester City, Liverpool ezdi geçti
Manchester City, Liverpool ezdi geçti

Spor

Manchester City, Liverpool ezdi geçti

Manchester City'den Arsenal'e darbe
Manchester City'den Arsenal'e darbe

Spor

Manchester City'den Arsenal'e darbe

Arsenal kaybetti, Manchester City şampiyonluğunu ilan etti
Arsenal kaybetti, Manchester City şampiyonluğunu ilan etti

Spor

Arsenal kaybetti, Manchester City şampiyonluğunu ilan etti

Arsenal'in scout şefi Galatasaray'da!
Arsenal'in scout şefi Galatasaray'da!

Spor

Arsenal'in scout şefi Galatasaray'da!

Arsenal, David Raya’yı kiralık olarak kadrosuna kattı
Arsenal, David Raya’yı kiralık olarak kadrosuna kattı

Spor

Arsenal, David Raya’yı kiralık olarak kadrosuna kattı

Arsenal'e sahasında büyük darbe
Arsenal'e sahasında büyük darbe

Spor

Arsenal'e sahasında büyük darbe

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li arıcı Kur'an'daki arı ayetlerine hayran kaldı! 'O dönemde bu bilgiler yoktu'
Sosyal Medya

ABD'li arıcı Kur'an'daki arı ayetlerine hayran kaldı! 'O dönemde bu bilgiler yoktu'

ABD'li arıcı McKay Orton, Kur'an-ı Kerim'de keşfettiği bal arılarıyla ilgili ayetlere hayran kaldığını, “İslam arıya çok saygı duyuyor. Kur'..
Ali Yerlikaya'dan hakaret eden Kuveytli yazara sert tepki! Şok sözler Türkiye'de gündem oldu
Gündem

Ali Yerlikaya'dan hakaret eden Kuveytli yazara sert tepki! Şok sözler Türkiye'de gündem oldu

Atatürk'e hem de Türkiye pasaportuna hakaret eden Kuveytli şahıs hakkında suç duyurusu! Türk vatandaşlarını kızdıracak sözler sonrası dünya..
Araç sahipleri dikkat! İngiltere'de benzin ve dizel olan araçlara yasak: Tarihi 2035 olacak! Resmen açıklandı
Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! İngiltere'de benzin ve dizel olan araçlara yasak: Tarihi 2035 olacak! Resmen açıklandı

İngiltere'nin, yeni benzinli ve dizel içten yanmalı motorlu araç satış yasağını 2035'e kadar uzatma düşüncesi üzerinde durduğu bildiriliyor...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23