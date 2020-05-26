  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Arpaçay Belediyesi bayramda sokak hayvanlarını unutmadı

Arpaçay Belediyesi, sokak hayvanlarının aç kalmaması için bayramın 3’üncü gününde de belirli noktalara yiyecek bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 11:39:16 -
Arpaçay Belediyesi bayramda sokak hayvanlarını unutmadı

Arpaçay Belediyesi, sokak hayvanlarının aç kalmaması için bayramın 3’üncü gününde de belirli noktalara yiyecek bıraktı.


Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay’ın talimatıyla bayramın 3’üncü gününde de sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçları karşılandı. Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yiyecek bulmakta zorlanacağı düşünülen sokak hayvanlarının aç kalmaması için belediye personelleri ve gönüllü öğretmenlerle birlikte park, bahçe ve caddelerdeki sokak hayvanları için yiyecek bırakılarak beslenmelerine yardımcı olundu. Arpaçay Belediyesi personeli ilçe genelinde cadde, park ve sokaklarda belirlenen noktalara yiyecek bırakarak, sokak hayvanlarının kısa sürede yiyecek bulmalarına imkan sağlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı