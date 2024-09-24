Arnavutluk’tan Türkiye’ye gizli tehdit! Bektaşi Devleti mi kuruluyor? ABD ve İsrail detayı "Yok artık" dedirtti

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti kurulacağına dair açıklamasını ele aldı. Yazar, bu girişimin dini hoşgörü adı altında Bektaşilere bir anklav (siyasi coğrafyada, tamamen başka bir siyasi bölgenin sınırları dâhilinde yer alan siyasi bölge) oluşturma amacı taşıdığını belirtti. Altınok, bu projenin ABD ve İsrail'in Balkanlarda uzun yıllardır yürüttüğü nüfuz faaliyetlerinin bir parçası olduğunu ifade etti. Yazar, Bektaşi tarikatına ABD ve İsrail tarafından verilen desteğin Türkiye üzerindeki etkilerini araştırmacı Osman Atalay’ın görüşleriyle değerlendirdi. İşte Melih Altınok'un dikkat çeken yazısı:

"Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın, başkent Tiran'da 'Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti' adında bir oluşum kuracaklarını duyurması gündemin ilk maddesi.

New York Times'ta yer alan habere göre Başbakan Rama, dini hoşgörüyü teşvik etmek için Bektaşilere, Vatikan tarzı bir anklav vermek istiyor.

Herkes Euronews'in "içki serbest olacak" başlığıyla gördüğü gelişmeyi "Nereden çıktı bu Bektaşi devleti" diye şaşkınlıkla tartışmaya başladı. Ben de böyle bir girişimin Türkiye üzerinde ne gibi etkileri olacağını, konuyu en iyi bilen isimlerden biri olan Araştırmacı Osman Atalay'a sordum.

Atalay'ın detaylı anlatımlarından konuya giriş mahiyetinde çıkardığım sonuçlar şunlar:

Arnavutluk 3 milyonluk müslüman nüfusu, Adriyetik'e olan kıyısı ve Yunanistan'a komşu olması gibi nedenlerle herkesin gözünü çevirdiği stratejik bir ülke.

Ülkedeki yüzde 5'e yakın Bektaşi nüfus üzerinde İran'ın da bir takım faaliyetleri olmuş. Ancak Bektaşiler ABD'ye yakın duruyorlar.

Proje bugünden yarına bir mesele değil. ABD ve İsrail 30 yıldır Balkanlarda nüfuz faaliyetleri yürütüyor.

George Soros'un oğlunun Açık Toplum Vakfı vasıtasıyla Arnavutluk'ta yoğun faaliyetleri var.

İsrail Cumhurbaşakanın geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'a yaptığı ziyaret gözden kaçırılmamalı. Zira Herzog devletin başına geçeceği söylenen "Baba Mondi" tarikatın şu lideriyle ve şaibeli bir isim olan Arnavutluk Müftüsü'yle de görüşmüştü.

Bu coğrafyada 600 yıllık mazisi olan Türkiye Bakanlar'daki "çevreleme harekâtını" hafife almamalı."