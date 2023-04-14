  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaca ünlü Elon Musk’tan trol hesaplarla ilgili kararı şok üstüne şok etti: Çinlilere ve Ruslara yaradı! Yok artık

Türkiye'den arazi toplayan Bill Gates'in yeni adımı şok etti! Başımıza çok fena bela olacak

Uçuşa geçen altın için fiyatlar yükselirken dolar 12 ayın en düşük seviyesinde: Yurt içinde kurlar yukarı yönlü harekete geçti

CHP aday tanıtım töreninde ilginç reklam: Ben Kemal, zaten buradayım

Kötü haber sonrası Hulusi Akar'dan Varank'a dikkat çeken soru: Komplo olmasın?

"Hak, hukuk" diye gelen İmamoğlu İBB'sinde usulsüzlük usul oldu! İhaleler ehline değil, keyfine veriliyor

Nedim Şener'den bomba yazı! İstihbaratın o çalışmasını paylaştı

'Türkiye'yi 25 eyalete böleceğiz' diyen Engin Özkoç'u İçişleri Bakanı yapacaklarmış!

Geri sayım başladı! Başkan Erdoğan teslim edecek

Sözde ilahiyatçıya büyük şok! Ne oldu, rengin soldu değil mi?
Dünya Arnavutluk'tan Rusya'ya şok
Dünya

Arnavutluk'tan Rusya'ya şok

Yeniakit Publisher
2023-04-14 16:34:00 -
Arnavutluk'tan Rusya'ya şok

Arnavutluk’taki Elbasan Asliye Mahkemesi, 20 Ağustos 2022'de ülkedeki bir askeri tesise girmeye çalışan Rusya ve Ukrayna vatandaşı 3 kişiden biri olan Rus vatandaşı Svetlana Timofeeva’nın Rus makamlarınca yapılan iade talebi reddetti.

Elbasan Asliye Mahkemesi'nden AA muhabirine yapılan açıklamada, mahkemenin, Rus makamlarınca Timofeeva’nın iadesi için yaptığı iade talebini reddettiği belirtildi.

Açıklamada, Timofeeva’nın da Rusya’ya iade edilmeye rıza göstermediği ve Arnavutluk topraklarında kalmayı talep ettiği aktarıldı.

Timofeeva, halihazırda Arnavutluk’ta güvenlik tedbiri kapsamında tutuklu bulunuyor.

Rus makamları, ocak ayında Timofeeva’nın, "Devlet sırrı teşkil eden bilgilerin yasa dışı elde edilmesi" suçundan aranan bir kişi olarak Arnavutluk’tan iade edilmesini talep etmişti.

Olay

Arnavutluk'ta 20 Ağustos 2022’de bir askeri tesise girmeye çalışan Rusya vatandaşı Timofeeva ile Rusya ve Ukrayna vatandaşı 2 kişi daha gözaltına alınmış, bu kişilerin kullandıkları felç geçirten gaza maruz kalan iki Arnavut asker de yaralanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elbasan Asliye Mahkemesi 24 Ağustos'ta düzenlediği duruşmada, iki Rus ve bir Ukraynalının güvenlik tedbiri olarak tutuklanmalarına karar vermişti.

Eylül ayında ise Dıraç Temyiz Mahkemesi, 3 yabancı vatandaşın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Gözaltına alınan yabancı uyruklular, işbirliği içinde yürütülen "görevdeki memura saldırı", "gizli bilgileri verme ve bilgi edinme"den suçlanıyor.​​​​​​​

Ekrem'den "siyonizm" skandalı
Ekrem'den "siyonizm" skandalı

Gündem

Ekrem'den "siyonizm" skandalı

'Traktör' Özgür yeni vaadi açıkladı
'Traktör' Özgür yeni vaadi açıkladı

Gündem

'Traktör' Özgür yeni vaadi açıkladı

Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu
Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

Gündem

Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

Deprem bölgesinde bina çöktü
Deprem bölgesinde bina çöktü

Gündem

Deprem bölgesinde bina çöktü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23