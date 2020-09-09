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Aktüel Arnavutköy'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Aktüel

Arnavutköy'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:28:55 -
Arnavutköy'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İslambey Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Erdi C. ağır yaralandı.

''Kasten yaralama'' olayıyla ilgili çalışma başlatan polis, Burak S, Nebi Ö, Mehmet Salih S. ve Evren E'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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