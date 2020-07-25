Arnavutköy'deki iş yerinde korkunç patlama: Yaralılar var
Arnavutköy'de bir iş yerinde gaz sıkışması sebebiyle meydana geldi. Olayda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
İslambey Mahallesi Çamlıçeşme Sokak'ta "polisaj" olarak bilinen yöntemle yüzey parlatma işlemi yapan bir iş yerinde, gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi.
Yaralılar var
Patlamadan sonra iş yerinde çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda biri ağır olmak üzere yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.