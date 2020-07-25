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Yerel

Arnavutköy'deki iş yerinde korkunç patlama: Yaralılar var

Arnavutköy'de bir iş yerinde gaz sıkışması sebebiyle meydana geldi. Olayda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 13:02:00 - 2020-07-25 13:25:22
Arnavutköy'deki iş yerinde korkunç patlama: Yaralılar var

İslambey Mahallesi Çamlıçeşme Sokak'ta "polisaj" olarak bilinen yöntemle yüzey parlatma işlemi yapan bir iş yerinde, gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi.

Yaralılar var

Patlamadan sonra iş yerinde çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda biri ağır olmak üzere yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

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