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Aktüel

Arnavutköy’de kısa süren yağmur, yolları göle çevirdi

Arnavutköy’de 15 dakikalık yağmur sokakları göle çevirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:57:37 -
Arnavutköy’de kısa süren yağmur, yolları göle çevirdi

Arnavutköy’de 15 dakikalık yağmur sokakları göle çevirdi.


İstanbul Arnavutköy’de sabah saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika boyunca devam eden yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle yollar adeta göle dönerken, vatandaşlar ise saçakların altına sığındı. Şiddetli yağmurda araç sürücüleri de zor anlar yaşarken bazı ev ve iş yerlerinde ufak çapta su baskınları meydana geldi.

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