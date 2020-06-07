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Aktüel

Arnavutköy'de kardeşler arası silahlı kavgada 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-07 23:55:34 -
Arnavutköy'de kardeşler arası silahlı kavgada 1 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, İslambey Mahallesi Tuğrulbey Sokak'ta Eren C. ile Rıfat C. kardeşler arasında kavga çıktı.

Kavgada Eren C. silahla ateş ederek kardeşi Rıfat C.'yi vurdu. Eren C. yaraladığı kardeşini otomobiliyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, Eren C.'yi hastanede gözaltına alırken, ağır yaralı kardeşi Rıfat C. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


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