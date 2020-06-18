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Aktüel

Arnavutköy’de ’dur’ ihtarına uymayan şahıs kıskıvrak yakalandı

Arnavutköy’de polislerin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şahıs, dakikalarca süren kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 19:41:37 -
Arnavutköy’de ’dur’ ihtarına uymayan şahıs kıskıvrak yakalandı

Arnavutköy’de polislerin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şahıs, dakikalarca süren kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.



Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde uygulama noktası kuran Trafik Polisleri şüphelendikleri bir aracı trafik noktasında durdurup evrak kontrolü yapmak istedi. Uygulama sırasında 34 DM 1732 plakalı otomobil sürücüsü polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Dakikalarca süren kovalamaca sonrasında sürücü ters yöne girmesi ve polislerin Osmangazi Caddesi üzerinde yolu kapatmasıyla şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, cezaevinden yeni çıkan şahsın ehliyeti olmadığı için kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Yaşanan yakalama anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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