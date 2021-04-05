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Yaşam Arnavutköy'de direksiyon başında oynayan tır sürücüsü gözaltına alındı
Yaşam

Arnavutköy'de direksiyon başında oynayan tır sürücüsü gözaltına alındı

İstanbul Arnavutköy’de direksiyon başında ayağa kalkarak oyun oynayıp trafiği tehlikeye sokan tır sürücüsü gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 21:24:00 - 2021-04-05 21:35:16

İstanbul Arnavutköy’de hızla giden tır içerisinde direksiyonu bırakıp ayağa kalkarak oyun oynayan tır sürücüsü gözaltına alındı. Bin 880 lira para cezası kesilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Direksiyon başında tehlikeli anlar

Arnavutköy - Göktürk yolunda çekildiği iddia edilen görüntülerde, Arnavutköy’de tır şoförlüğü yapan H.Ş., tırı ile hareket halindeyken direksiyonu bırakıp oturduğu yerden kalkarak aracında çalan müzik eşliğinde oyun oynamıştı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince gözaltına alınan sürücü H.Ş.’ye Emniyet Kemeri Takmamak, Saygısızca Araç Kullanmak, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek, Muayene yaptırmamak 2.Kez, Reklam-Logo İşletmemek, Takograf Kullanmamak suçlarından toplamda bin 880 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı

Sürücü belgesi gerekli sağlık şartlarını sağlayana kadar geçici olarak iptal edilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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