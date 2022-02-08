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Yerel Arnavutköy'de can pazarı!
Yerel

Arnavutköy'de can pazarı!

Arnavutköy'de diyaliz hastasını taşıyan araç kaza yaptı. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralıları araçtan kurtarmak isteyen ekipler seferber oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 14:59:00 -
Arnavutköy'de can pazarı!

Kaza, bugün öğlen saatlerinde Arnavutköy Çilingir mahallesinde meydana geldi. İçerisinde biri diyaliz hastası 3 kişinin bulunduğu hasta nakil aracı, Çilingir - Dursunköy yolunda kaza yaptı.

Sürücüsünün yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen minibüs, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Devrilen minibüste bulunan bir hasta ile yanındaki kişi araç içerisinde sıkıştı.

Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisindeki yaralılar, sağlık çalışanlarının minibüsün camlarını tekmeler atarak kırması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık çalışanları, daha sonra yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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