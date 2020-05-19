Arnavutköy'de art arda gelen patlamalarla korku dolu anlar yaşandı
İstanbul Arnavutköy'de elektrik direğinde meydana gelen patlama mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
Arnavutköy'de bir sokakta bulunan elektriğinde dakikalarca süren patlama sonrasında çıkan yangın itfaiye ve elektrik ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, büyük bir gürültüyle patlayan elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar neredeyse bütün sokağı aydınlatıyor.