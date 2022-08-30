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Yaşam Arnavutköy sular saat kaçta gelecek? Nenehatun mahallesi su kesinti saatleri:
Yaşam

Arnavutköy sular saat kaçta gelecek? Nenehatun mahallesi su kesinti saatleri:

İstanbul’da 30 Ağustos Salı günü bazı ilçeleri etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek? Arnavutköy su kesinti saatleri:

Yeniakit Publisher
2022-08-30 11:23:00 -
Arnavutköy sular saat kaçta gelecek? Nenehatun mahallesi su kesinti saatleri:

30 Ağustos Salı günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Peki, Arnavutköy’de sular ne zaman gelecek?

Arnavutköy sular saat kaçta gelecek? Nenehatun mahallesi su kesinti saatleri:

İlçe         :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler     :              Nenehatun Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi   :              30.08.2022 10:41

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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