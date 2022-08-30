Arnavutköy sular saat kaçta gelecek? Nenehatun mahallesi su kesinti saatleri:
İstanbul’da 30 Ağustos Salı günü bazı ilçeleri etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek? Arnavutköy su kesinti saatleri:
30 Ağustos Salı günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Peki, Arnavutköy’de sular ne zaman gelecek?
Arnavutköy sular saat kaçta gelecek? Nenehatun mahallesi su kesinti saatleri:
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Nenehatun Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 30.08.2022 10:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.