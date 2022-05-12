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Yaşam Arnavutköy sular ne zaman gelecek?
Yaşam

Arnavutköy sular ne zaman gelecek?

Yassıören mahallesi ne zaman sular gelir? İstanbul Arnavutköy'de bazı mahalleleri etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise su kesintisinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, Arnavutköy'de sular ne zaman gelir?

Yeniakit Publisher
2022-05-12 18:28:00 -
Arnavutköy sular ne zaman gelecek?

İstanbul’da kimi zaman arıza kimi zaman ise bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanabiliyor. Peki, Arnavutköy’de sular saat kaçta gelecek?

Arnavutköy sular ne zaman gelecek?

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler      :              Yassıören Mah,Hastane Mah,Hadımköy Mah

Arıza Sebebi      :               Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi   :               12.05.2022 11:04

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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