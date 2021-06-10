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Siyaset Armağan Çağlayan'ın tepki çeken yorumuna bakan yardımcısından tokat gibi cevap
Siyaset

Armağan Çağlayan'ın tepki çeken yorumuna bakan yardımcısından tokat gibi cevap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın müsilaj sorununu ortadan kaldırmak için başlattığı çalışmaları küçümseyen yapımcı Armağan Çağlayan'a Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar tokat gibi bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 09:20:00 -
Armağan Çağlayan'ın tepki çeken yorumuna bakan yardımcısından tokat gibi cevap

Bakanlık Marmara Denizi'nde oluşan müsilaj sorununu ortadan kaldırmak maksadıyla bugün çalışmalara başladı. Söz konusu gelişmeyi, "Deniz salyasını temizleme çalışmalarının başlaması için tören yapılmış. Şaka gibi!" ifadeleriyle eleştiren yapımcı Armağan Çağlayan'a, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar yanıt verdi. Birpınar, "Şehrinizde İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Temel Atmama Töreni yapanlara tek bir sözünüz olmazsa müsilaj törenine hep birlikte gideriz maalesef" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Caddebostan sahilinde "Marmara hepimizin" sloganıyla başlatılan müsilajla ilgili deniz temizliği seferberliği programının ardından beraberindeki heyetle tekneyle denize açılarak çalışmaları takip etti.

Söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştiren yapımcı Armağan Çağlayan, "Deniz salyasını temizleme çalışmalarının başlaması için tören yapılmış. Şaka gibi! Neyin töreni ki bu? Salyayı temizlemeye başlıyoruz töreni! Bravo!" ifadelerini kullandı.

ağlayan'ın paylaşımına, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar yanıt verdi.

Söz konusu paylaşımı Twitter hesabından alıntılayan Birpınar, "Şehrinizde İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Temel ATMAMA töreni yapanlara tek bir sözünüz olmazsa müsilaj törenine hep birlikte gideriz maalesef... " dedi.

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