Armağan Çağlayan'dan skandal hareket! Yuh olsun sana

Sinemalarda yayına giren yönetmenliğini Emin Alper'in yaptığı Kurak Günler filmi gündemden düşmüyor. Filmin yapımcısının senaryoyu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunup destek aldığı, sonrasında ise senaryoda değişiklik yaparak LGBT karakteri eklediği ortaya çıkmış, yaşananlar sonrası bakanlık destek kararını geri çekmişti.

Filmin senaryosu değiştirildi

Yapımcı film için Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli diyerek prestij topladığı filmde bakanlık desteği onayından sonra senaryoyu değiştirdiğini verdiği röportajda itiraf etmişti. Bakanlığın destek kararından 2,5 yıl sonra filmin ismini Kurak Günler olarak değiştiren yapımcı filme bir de LGBT karakteri ekledi. Bakanlıktan parayı aldıktan bir süre sonra yapılan bu değişiklikler devleti dolandırma girişimi olarak yorumlandı.

Verilen para geri istendi

Bu olayın ortaya çıkması sonrası bakanlık devreye girerek filme verdiği 950 bin TL'lik desteği yasal faiziyle birlikte geri istedi. Adeta devleti dolandırma girişimi olan bu olay bazı ünlü isimler ve bir kısım LGBT destekçilerinin tepkisini çekti.

Armağan Çağlayan'dan destek

Bu isimlerden biri de Armağan Çağlayan oldu. Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan Çağlayan, "Ameliyat sonrası nekahat döneminde olduğum için Kurak Günler Filmini sinemada izleyemeyeceğim. Fakat biletimi alarak Kurak Günler’e destek olup sansüre karşı sesimi çıkaracağım." diyerek filme destek açıklamasında bulundu. Çağlayan'ın bu devletin dolandırılma girişimine destek vermesi tepki topladı.



Öte yandan Çağlayan, daha öncede Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda LGBT haklarını savunmuştu. Çağlayan, "'Anayasa madde 10. 'Herkes dil, din, cinsiyet, ırk , siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.'' demişti.