Armağan Çağlayan'dan kirli iftira! 'Bu kadar da olmaz' dedirten düşmanlık

Tepki çeken programlara imza atan Armağan Çağlayan, koronavirüs nedeniyle hassas bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde kirli bir algıya imza attı.

‘Taksim'de yapılan camide son aşamaya gelindi. Ramazan ayının son cuma günü açılması planlanan caminin deve tüyü rengi halıları serilmeye başlandı’ başlıklı bir haberi alıntılayan Armağan Çağlayan, “Tam kapanma gelmeyeceğinin bir kanıtı” paylaşımını yaptı. Taksim Camii’ni açıkça hedef alan Çağlayan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘tam kapanma’ kararı sonrası kirli algısı çöktü.

Gelen tepkilerin ardından bir açıklama daha yapan Çağlayan, “Bütün yapılan tespitler yüzde yüz doğru olacak diye bir şey mi var arkadaşlar? Yanıldım. Olamaz mı? Sanırsınız ülkeyi ben yönetiyorum da yanıldım. Yanılmışım. Bana güvenip hareket eden ve bir zarara uğrayan varsa da özür dilerim. Amma büyüttünüz yahu” dedi.

Basitçe yanıldığını söyleyen Çağlayan’ın attığı iftiraya ilişkin özür dilemesi isteniyor.