Arkasından rahmet okutturmayan Yaşar Nuri Öztürk'ün Putin sözleri yeniden gündem oldu!

İlahiyat profesörü olarak yaşamı boyunca yaptığı açıklamalarla Müslümanları karalayıp İslam dinine zarar veren Yaşar Nuri Öztürk'ün, Ukrayna'ya saldırı talimatını veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Yaşar Nuri Öztürk, 2015 yılında Ulusal Kanal'da Gülgün Feyman'ın konuğu olarak katıldığı Söz ve Işık programında çok konuşulacak ifadeler kullanmıştı.

"Putin'den mü'min kokusu geliyor"

Öztürk, sivillerin üzerine bombalar yağdıran ve kendi ağzıyla Hristiyan olduğunu açıklayan Putin'in mümin kokusu yaydığını, Putin'den Kur'an mümini kokularının geldiğini 2008 yılında yazdığını söyledi.

Hristiyan bir lideri Müslüman liderlerden üstün tutarak İslamla bağdaşmayacak şekilde sözlerini daha da ileri götüren Öztürk, "İslam dünyasında ‪Putin‬'in tırnağı olacak bir tane adam yok. Ben bunu Kur'an'ın bana verdiği ilham ve cesaretle söylüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Mütedeyyin siyasetçileri hedef almıştı

Arkasından rahmet okutturmayan Yaşar Nuri Öztürk, bir başka konuşmasında ise “Türkiye'nin son otuz yılına bakın. Milyar dolarlık vurgunların arkasında besmeleyi, namazı ağzından düşürmeyen adamlar var” sözleriyle tüm mütedeyyin siyasetçileri hedef almıştı.