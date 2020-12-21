  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Arkas Spor'un konuğu Fenerbahçe HDI Sigorta
Spor

Arkas Spor'un konuğu Fenerbahçe HDI Sigorta

Yeniakit Publisher
2020-12-21 11:10:02 -
Arkas Spor'un konuğu Fenerbahçe HDI Sigorta

İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 2 sırada bulunan Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğuz Özden, yaptığı yazılı açıklamada, aldıkları galibiyetlerle yükselen bir grafik çizdiklerini kaydetti.

Galibiyet serilerini yarın da sürdürmek istediklerini belirten Özden, "Ligin zirvesinde yer alan rakibimizi mağlup ederek liderlik koltuğuna daha da yaklaşmak istiyoruz. Televizyon başındaki voleybol tutkunlarının güzel bir karşılaşma izleyeceğine eminim." ifadelerini kullandı.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi’ndeki Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşması yarın saat 19.00’da başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar
Dünya

Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar

Gazeteci Alper Tan, Katar'a uygulanan ambargoya ilişkin bölgeden edindiği bir fotoğraf karesini kamuoyu ile paylaştı.
Koronavirüs mutasyona mı uğradı? | Koronavirüs mutasyon son durum
Sağlık

Koronavirüs mutasyona mı uğradı? | Koronavirüs mutasyon son durum

Koronavirüs daha mı bulaşıcı oldu? | Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Dünyanın dört bir yanında he..
Alevi derneklerinden CHP'ye tepki: Açıklama bekliyoruz
Gündem

Alevi derneklerinden CHP'ye tepki: Açıklama bekliyoruz

Alevi örgütleri, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye B..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay