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Spor Arkas Spor, deplasmanda Sorgun Belediyespor'la karşılaşacak
Spor

Arkas Spor, deplasmanda Sorgun Belediyespor'la karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:39:00 -
Arkas Spor, deplasmanda Sorgun Belediyespor'la karşılaşacak

İZMİR (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, yarın Sorgun Belediyespor'a konuk olacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligde Afyon Belediye Yüntaş, Solhanspor ve Arhavi Voleybol maçlarını kayıpsız geçtiklerini hatırlattı.

Lig kısaldıkça her maçın öneminin daha da arttığını belirten Özden, "Üst üste 4. galibiyetimizi Sorgun Belediyespor’u yenerek almak istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Yozgat Sorgun Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, yarın saat 16.00'da başlayacak.

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