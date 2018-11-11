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Arkadaşlarıyla tura çıkan motosiklet sürücüsü, kazada öldü

Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yolda 70 metre sürüklenerek feci şekilde can verdi.

11 Kasım 2018 Pazar 16:47
Arkadaşlarıyla tura çıkan motosiklet sürücüsü, kazada öldü

Isparta'da, Naci Altuner (36), kontrolünden çıkıp, bariyere çarpan motosikletten yola düşerek, 70 metre sürüklendi. Altuner, yaşamını yitirirken, motosiklet ise uçurumdan yuvarlandı. Altuner'in, arkadaş grubuyla Antalya'ya tura çıktığı öğrenildi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Isparta- Antalya yolunun 29'uncu kilometresindeki Küçükkışla köyü mevkisinde meydana geldi. Naci Altuner'in kullandığı 42 AYY 501 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, yolun sağındaki bariyere çarptı. Altuner, yola düşerek, 70 metre sürüklenirken, motosiklet ise uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Naci Altuner'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Altuner'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Kaza sırasında Altuner'in başında kask olduğu kaydedildi. Konyalı olan Naci Altuner'in, arkadaş grubuyla birlikte Antalya'ya tura çıktığı belirtildi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 16:47
  1. Konya
  2. Isparta
  3. Antalya
  4. Motosiklet kazası
  5. Naci Altuner
  6. Motosiklet sürücüsü öldü

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