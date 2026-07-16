Arkadaşlarıyla gezmeye giden emekli savcı boğularak öldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2 arkadaşıyla gezmek için gittiği Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde denize giren emekli cumhuriyet savcısı boğularak hayatını kaybetti.
Ankara'dan gezmek amacıyla Kastamonu'ya gelen 3 arkadaş, İnebolu'nun Evrenye köyü açıklarından denize girdi.
Bir süre sonra Mehmet Yaşar Hacıoğlu'nun (84) denizde hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan Hacıoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnebolu Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Boğulduğu belirlenen Hacıoğlu'nun emekli cumhuriyet savcısı olduğu öğrenildi.