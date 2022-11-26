‘Arkadaşlarınla Al’ fırsatı

Türkiye’de ilk defa uygulamaya konulan ‘Arkadaşlarınla Al’ özelliğiyle online alışveriş daha sosyal hale geliyor. Bu özellikle hem müşteriler hem de arkadaşları daha indirimli bir şekilde satın alabilecek. Müşterilerin indirimden faydalanmaları için satıcılar tarafından belirlenen ürünü ya da ürünleri ‘Arkadaşlarınla Al’ fiyatıyla sepete eklemeleri veya arkadaşlarınca paylaşılacak linke tıklayıp almaları gerekiyor. Grup başlatıldığından itibaren 24 saat içerisinde gruba özel linkin belirli platformlar üzerinden paylaşılması, belirlenen kişi sayısı kadar satın alım yapılması için önem taşıyor.

Paylaşılacak linklerle online alışveriş deneyimlerini sosyal bir hale getiren Trendyol müşterilerinin, ürüne indirimli sahip olmak için, satıcılar tarafından belirlenen grup sayısına ulaşmaları gerekecek. Grup sayıları en az 2 en fazla 10 kişi olarak satıcılar tarafından belirlenebilecek. ‘Arkadaşlarınla Al’ indirim özelliğiyle Trendyol, satıcılarına da fayda sağlanmış olacak.

Grup alımları için indirim sağlayabilecekleri bir araca sahip olacak olan satıcılar; bu yolla satışlarını, ürün değerlendirme adetlerini, müşteri sayılarını, ve ürün görüntülenme oranlarını artırabilecekler.