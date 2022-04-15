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Yerel Arkadaşların bıçakla şakalaşması kanlı bitti
Yerel

Arkadaşların bıçakla şakalaşması kanlı bitti

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki arkadaşın bıçakla şakalaşması sonucu bacağından hafif yaralanan 15 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 23:08:00 - 2022-04-15 23:14:59

Erzurum’da iki arkadaşın bıçakla şakalaşması kanlı bitti. Arkadaşı tarafından bıçakla bacağından hafif yaralanan 15 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iftardan sonra buluşan A.Ö. (15) ve arkadaşı ellerindeki bıçakla şakalaşmaya başladı. Arkadaşı bıçakla A.Ö.’nün bacağını kesti. Durumu gören çevredeki vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından bacağından yaralanan A.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağından hafif yaralanan A.Ö.’nün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

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