Arkadaşlar şehirler için çalışacak! CHP Kandil'in kölesi oldu

31 Mart 2024’teki yerel seçimlerinde umudunu Kandil’in siyasi uzantısından gelecek oylara bağlayan CHP kesenin ağzını açtı. PKK’nın temsilcileri ile aleni ittifak peşinde koşan Özgür Özel’in başta İstanbul, Mersin, Adana ve Konya olmak üzere çok sayıda ilde bazı ilçe belediyelerinde DEM Parti’nin adayını destekleyeceği belirtildi. “Manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz” diyerek CHP ile ittifaka yanaşmayan İyi Parti Lideri Meral Akşener’in uzak durduğu at pazarlığını DEM Parti kusursuz şekilde sürdürüyor.

Öptükleri eli şimdi de sıktılar

CHP’nin emanetçi genel başkanı Özgür Özel’e önce el öptüren, ardından ayağına davet eden dün de iadeyi ziyarette bulunan PKK’nın siyasi uzantısı, geçmişte sadece Meclis üyelikleri ve Başkan yardımcılıkları ile yetindiği CHP’den hem belediye koparmaya hem de parti içi dinamiklere müdahale etmeye başladı. Kendilerine salon tahsis etmeyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in adaylığını veto eden, geçmişte HDP’li belediyelerle kardeşlik protokolü imzalayan Tunç Soyer’i ise yeniden adaylık denklemine dahil Dem Parti’nin başta Mersin Toroslar ve Akdeniz ilçeleri olmak üzere İstanbul Esenyurt, Adana Seyhan, Yüreğir, Konya Kulu olmak üzere çok sayıda ilçede aday çıkarmayan CHP’nin desteğini alacağı ifade edildi. Her fırsatta HDP ile ittifak iddialarını “safsata” diye nitelendiren devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu’nun aksine İmamoğlu gölgesindeki “eş başkan” Özgür Özel’in CHP’nin güçlü olduğu ilçelerde aday çıkarmayarak DEM Parti’yi destekleyecek olması, “Özel Kandil’e köle oldu” yorumlarına sebep oldu.

PKK istemeye devam edecek

Yaşanan kirli pazarlığı gazetemize değerlendiren Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir ise, şunları dile getirdi: “CHP, PKK’nın uzantısı olan bu partiye her şekilde muhtaç. Belediye meclisi üyelikleri dışında, işe yerleştirdikleri personel dışında artık bazı belediyeleri de onlara bırakmış durumda. Dolayısıyla belki bir sonraki seçimde büyükşehirleri de bırakacak. PKK’nın uzantısı olan bu siyasal parti sürekli el yükseltiyor. Sonraki süreçte neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Her şeyi istiyorlar. Şimdi Mersin’in Akdeniz ilçesini, Toroslar’ı isterken sonraki süreçte başka ilçeleri istemeye devam edecekler. CHP’nin pozisyon itibariyle bu talepleri kabul edebiliyor ya da konuşabiliyor olmuş olması oldukça rahatsız edici bir durum. Bu sonraki süreçte ülkenin bekası ve geleceği açısından ciddi bir problem teşkil ediyor.”

DEM resmi nikâh peşinde

Siyasal İletişimci Ferhat Murat ise şunları söyledi: “Şu anda CHP’nin DEM’e muhtaçlık katsayısı ciddi derecede artmış durumda. Bu net bir şekilde görünüyor. DEM Parti ise 2019’da olduğu gibi artık gayrimeşru bir ilişki istemiyor. Meşru bir zeminde bu ilişkiyi sürdürmek istiyor. Yani aslında şunu söylemişlerdi. ‘Biz gayrimeşru nikâh istemiyoruz. Resmi nikâhı basarsa biz burada size destek veririz’ demişlerdi. ‘Bizim şartlarımızı hayata geçirirseniz, şartlı destek sağlarız’ diyorlar. Örnek olarak şunu ifade edebiliriz. Önceki gün açıklanan büyük şehirlerde, özellikle Antalya yoktu. DEM’in eş genel başkanı Tuncay Bakırhan’ın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı’nı kastederek kullandığı ‘bize salon vermeyene oy yok. Anne babamıza bile mezar yeri vermeyen bir belediye başkanı’ açıklamasından sonra ilçeler açıklandı ama büyükşehir belediye başkanı adayı açıklanmadı.

Kılıçdaroğlu pusuda bekliyor

Buradan da şunu çıkarıyoruz. Net bir biçimde Muhittin Böcek CHP’nin Antalya Büyükşehir adayı olmayacak. Bu Antalya’daki dem’in oylarını alabilmek için mi? Değil. Aynı zamanda İstanbul’daki oylarını alabilmek için. Aynı zamanda Adana’daki oylarını alabilmek için, Mersin’deki oylarını alabilmek için. CHP’nin elindeki 11 büyükşehirde DEM’in oylarının CHP adaylarına gitmesi için bir gereklilik. Çünkü Özgür Özel’in yüzde 25’in üzerine bir oy alması gerekiyor. Eski genel başkanla mukayese edildiğinde başarısız gözükmemesi gerekiyor. 11 büyükşehirle teslim aldığı CHP Genel Başkanlığını aynı büyükşehirlerle en azından tamamlamak arzusu var. CHP Genel Başkanlığı koltuğu sıcaklığını Özgür Özel de hissetmiş ve onu bırakmak istemiyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu’nun başını çektiği ‘1 Nisancılar’ 31 Mart seçim sonuçlarının açıklanmasını pusuda heyecanla bekliyorlar.”

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