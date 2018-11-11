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Arkadaşıyla nişanlı olan kız kardeşi nişanı atınca, bacaklarından bıçakladı

Karaman'da yaşayan bir şahıs, arkadaşı ile nişanlı olan kız kardeşini, arkadaşından ayrılması üzerine bacaklarından bıçakla yaraladı.

11 Kasım 2018 Pazar 14:15
Arkadaşıyla nişanlı olan kız kardeşi nişanı atınca, bacaklarından bıçakladı

Karaman'da yaşayan Fatih T. (28), arkadaşı ile nişanı atan kız kardeşi Meryem T.'yi (25), çıkan tartışmada bacaklarından bıçakladı.

Olay, Koçak Dede Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Meryem T., bir süre önce ağabeyinin de arkadaşı olan nişanlısı A.T.'den ayrıldı.

Bugün saat 10.30 sıralarında Fatih T., evde kız kardeşi Meryem T. ile bu nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Fatih T., mutfaktan aldığı bıçakla Meryem T.'ye saldırdı. Bacaklarına aldığı iki bıçak darbesiyle yaralanan Meryem T., kanlar içinde kaldı.

Meryem T., ailesi tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Fatih T., evin önünde beklerken polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 14:15
  1. Karaman
  2. Kız kardeşini bıçakları
  3. Kadına şiddet
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