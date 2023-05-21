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Yerel Arkadaşının kazara tüfekle vurduğu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Arkadaşının kazara tüfekle vurduğu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-05-21 08:17:00 -
Arkadaşının kazara tüfekle vurduğu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde bir çocuğun, tüfekle kazara vurduğu 16 yaşındaki arkadaşı hayatını kaybetti.

 Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde bir çocuğun, tüfekle kazara vurduğu 16 yaşındaki arkadaşı hayatını kaybetti.
Olay, Hazro ilçesine bağlı Çökeksu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (14) ile Mehmet Ekici (16) yanlarına av tüfeğini alıp saat 12.00 sıralarında köyden uzaklaşarak piknik yapmaya gitti. 14 yaşındaki E.K. oynadığı tüfekle kazara arkadaşı Mehmet Ekici’yi vurarak ölümüne sebep oldu.
Saat 16.00 sıralarında köye haber veren E.K., köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesiyle Mehmet Ekici’nin cenazesini ambulansla Diyarbakır’a getirdi. Burada Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırılan Ekici, yapılan inceleme sonucunda saat 20.00 sıralarında cenazesinin defni için ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, E.K.’yi ifadesi alınmak üzere gözaltına aldı.

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