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Yerel Arkadaşını tuvalete götürmek istedi, 89 bin TL ceza yedi
Yerel

Arkadaşını tuvalete götürmek istedi, 89 bin TL ceza yedi

Yeniakit Publisher
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Arkadaşını tuvalete götürmek istedi, 89 bin TL ceza yedi

Bartın’da arkadaşını tuvalete yetiştirmek için motosikletiyle trafiğe çıkan sürücü, ihlal ettiği trafik kuralları nedeniyle 89 bin liralık cezayla karşı karşıya kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde arkadaşı ile birlikte motosikletle seyir halinde bulunan sürücü B.Ü.'yü, yolda jandarma ekipleri durdurdu. Yapılan kontrollerde motosikletin plakasız ve çekme belgeli olduğu, sürücünün ise ehliyet ve kaskının bulunmadığı tespit edildi.

 

Ekipler, B.Ü isimli motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz motosiklet kullanması sebebiyle 40 bin TL, çekme belgeli motosiklet kullanması sebebiyle 2 bin 18 TL, trafiğe kasksız çıkması sebebiyle ile bin 246 TL, plakasız araç kullanması sebebiyle ise 46 bin lira olmak üzere toplamda 89 bin 264 TL para cezası kesti. Motosiklet yediemin otoparkına çekilirken, sürücünün ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldüğü öğrenildi.

Sürücünün arkadaşını, yakındaki tuvalete götürmek istediği ve bu nedenle trafiğe çıktığını söylediği öğrenildi.

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