Arkadaşını öldürüp intihar süsü veren şahıs...
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, tartıştığı arkadaşı R. D.'yi tabancayla öldürdükten sonra silahı cesedin eline tutuşturup intihar süsü vermeye çalışan G. Y., tutuklandı.
Ankara Ahlatlıbel Mahallesi'nde 15 Mart Salı akşamı yaşanan olayda, R. D., arkadaşı G. Y.'nin çalıştığı şarküteri dükkanına geldi.
Bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancanın ateşlenmesiyle R. D. kanlar içerisinde yığıldı.
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R. D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından R. D.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.
Arkadaşının intihar ettiğini öne süren G. Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. G. Y., Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. G. Y.'nin olayın ardından tabancayı R. D.'nin eline tutuşturduğu öğrenildi.