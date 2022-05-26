Arkadaşını heimlich manevrası hayata döndürdü! Boğazına biber kaçtı

Arkadaşını heimlich manevrası hayata döndürdü

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Erikli Mahallesi’nde meydana geldi. Bir restoranda Yemek yiyen 4 arkadaş korku dolu dakikalar yaşadı. Masada bulunan gençlerden biri yemek yediği sırada nefes borusuna biber kaçtı. Nefes alamayan gencin kafası masaya düşünce arkadaşları da ne yapacağını şaşırdı. Kısa süreli paniğin ardından arkadaşlarından biri, heimlich manevrasıyla boğazına kaçan biberi çıkardı.

Müdahalenin ardından tekrar nefes almaya başlayan arkadaşları gence sarılarak yüzüne su döktü. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Heimlich Manevrası nedir nasıl yapılır?

Bir elin başparmağı midenin üst kısmına ve göğüs kemiğinin hemen altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer elle de yumruk yapılan el kavranır. Kuvvetli bir şekilde arkaya ve yukarı doğru bölgeye bastırılır. Bu hareket yaklaşık olarak 5 ila 7 kez yabancı cisim çıkana kadar tekrarlanması gerekir.