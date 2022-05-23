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Yerel Arkadaşını 40 bin TL için öldürüp, bir de arama çalışmalarına katılmış!
Yerel

Arkadaşını 40 bin TL için öldürüp, bir de arama çalışmalarına katılmış!

Aksaray'da çiftçilik yapan Murathan Bilgiç, evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine Bilgiç'i arama çalışmaları başlatıldı. Ancak her yerde aranan katilin Bilgiç'in yakın arkadaşı Sebrail Atmaca olduğu tespit edildi. Traktöründeki kan lekeleri üzerine gözaltına alınan Atmaca, sorgusunda 40 bin TL'lik anlaşmazlığı ve cinayeti itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 14:10:00 -
Arkadaşını 40 bin TL için öldürüp, bir de arama çalışmalarına katılmış!

Ortaköy ilçesi Bozkır köyünde oturan çiftçi Murathan Bilgiç, dün öğle saatlerinde ailesine, arkadaşı Sebrail Atmaca ile görüşmeye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Geç saatlere kadar Bilgiç'ten haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri köy kırsalında arama çalışması başlattı.

40 BİN TL YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Çalışlara köylüler de destek verdi. Jandarma, çalışmalar sırasında Sebrail Atmaca sürekli ağlayınca, şüphe üzerine gözaltına aldı. Ekipler Atmaca'nın traktöründe yaptığı incelemede kan lekelerine rastladı. Ortaköy İlçe jandarma Komutanlığı'nda sorguya alınan Sebrail Atmaca, Murathan Bilgiç ile aralarında 40 bin liralık para meselesi nedeniyle tartışma yaşandığını söyledi.

TABANCAYLA 3 EL ATEŞ ETMİŞ

Atmaca, Bilgiç'i tabancayla 3 el ateş ederek öldürüp, traktörünün arkasına bağlı kepçeyle kazdığı çukura gömdüğünü itiraf etti. Atmaca'nın gösterdiği yerde kazı yapan ekipler, Murathan Bilgiç'in cesedine ulaştı. Bilgiç'in cesedi otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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