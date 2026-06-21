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Yaşam Arkadaş kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle vurup kaçtı
Yaşam

Arkadaş kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle vurup kaçtı

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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 2 arkadaş arasında çıkan tartışmada kan aktı.

Kahramanmaraş’ta iki arkadaş arasında çıkan tartışma yürekleri ağızlara getirdi. Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. ile arkadaşı A.N. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada A.N., yanında bulunan pompalı tüfekle Ş.A.'ya ateş etti.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ş.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.N.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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