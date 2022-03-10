Arka Sokaklar’da Suzan kim? Arka Sokaklar dizisinde Suzan’ı kim oynuyor?
En uzun soluklu diziler arasında yer alan Arka Sokaklar dizisine sürpriz transfer geldi. Cuma akşamları izleyici ile buluşan polisiye dizisi oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Peki Arka Sokaklar’da Suzan kim? Arka Sokaklar dizisinde Suzan’ı kim oynuyor? Aşela Demir kimdir? Aşela Demir hangi dizilerde oynadı?
Arka Sokaklar dizisine yeni transfer haberi geldi. Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar kadrosuna Aşela Demir katıldı.
Arka Sokaklar dizisinde Suzan’ı kim oynuyor?
Arka Sokaklar dizisinde Suzan karakterini Aşela Demir canlandıracak. Dizide Suzan karakterine hayat verecek olan Demir, "Birçok farklı rolde oynadım ama ilk defa bu kadar ters köşe bir karakterle seyirci karşısına çıkıyorum" dedi.
Aşela Demir kimdir?
1985 İstanbul doğumlu Aşela Demir Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünden mezun oldu. Aşela Demir, daha önce Beyaz TV ekranlarında başlayan günlük İz Bırakanlar dizisinin kadrosuna dahil olmuştu.
Aşela Demir hangi filmde oynadı?
Dizi geçmişi bulunmayan oyuncu, 2021 yılında Azra adlı sinema filminde rol alırken, en son 2022 yılında gösterime giren Malazgirt 1071 adlı filmde oynadı.