Arka Sokaklar'da büyük provokasyon! Ateşe benzin döküyorlar

Sosyal medyada bir kısım ahlaksız kaçak göçmenlerin paylaştığı videoların gündem olmasını fırsat bilen Arka Sokaklar dizisi, büyük bir provokatörlüğe imza attı. Televizyonda, yakalanan kaçak göçmenin serbest kaldığını duyan polislerin "Ya sabır" diyerek tepkilerini dile getirdiği dizide, haberi izleyen bir vatandaşın ise tacizci göçmenin serbest bırakılmasına isyan ederek "Yerin dibine batsın sizin adaletiniz" dediği görüldü. Mültecileri hedef tahtasına oturtan dizide bir polisin kullandığı "göçmen" ifadesinin sansürlenmesi ise dikkat çekti.