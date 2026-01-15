  • İSTANBUL
Gündem “Arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçak, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağıdır.” Karaca’nın ifadesi İmamoğlu’nun kucaklama videosunu hatırlattı!
Gündem

“Arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçak, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağıdır.” Karaca’nın ifadesi İmamoğlu’nun kucaklama videosunu hatırlattı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rabia Karaca’nın savcılıkta verdiği ifade Türkiye’nin gündemine oturdu. Ekrem İmamoğlu’nun özel jetindeki taşınan dolarları ve uçakta yaşandığı öne sürülen çarpıcı itirafları İmamoğlu'nun 'kucaklaşma' videosunu akıllara getirdi.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Emel Müftüoğlu ve oryantal Neda Şahin'in, Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk şebekesinde firari olarak aranan kilit isimlerinden Murat Gülibrahimoğlu ile irtibatlı oldukları belirlendi.

 

Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıktı.

Emel Müftüoğlu ve Neda Şahin'in, Gülibrahimoğlu tarafından düzenlenen ve mercek altına alınan özel partilere katıldıkları tespit edildi.

Rabia Karaca’nın ifadesinden önemli bölümler.

 

Voleybolcu D.Ç., Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisiydi. Kendisi sadece İmamoğlu'na aitti. Bizimle arası yoktu. D.Ç., Murat ile beraber olmadı. Ben Murat'ın sevgilisiydim.

 

Arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçak, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağıdır.

Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş'e sürekli kadın gönderir, karşılığında İBB'nin Cebeci'deki maden döküm sahasında yüksek miktarda para kazanarak paslaşırlar.

Murat Gülibrahimoğlu ile aynı sitede ikamet eden Oktay Kaynarca ile yakın arkadaşlardı. Uyuşturucu ve fuhuş partilerinde kendisine ne yazık ki kadın hediye ediyordu.

 

Murat Gülibrahimoğlu'nun, Emel Müftüoğlu'na çok kez kumar parası verdiğine şahit oldum. İstanbul Riva'da gündüzleri restoran olan, akşamları ise gizli bir şekilde kumar oynanan yerde Emel Müftüoğlu masa kurdurup kumar oynattırıyordu.

 

Rabia Karaca’nın bu ifadeleri İBB parası ile hayata geçen Fuhuş kumar ve uyuşturucu rezaletleri İmamoğlu’nun daha önce yaptığı bir ‘kucaklaşma’ videosunu gündeme getirdi. İşte o video…

