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Dünya Arjantin'in çılgın Başkanı siyonist sevici Milei, devlet yapılanmasını 'suç örgütü' olarak tanımladı
Dünya

Arjantin'in çılgın Başkanı siyonist sevici Milei, devlet yapılanmasını 'suç örgütü' olarak tanımladı

Yeniakit Publisher
2024-02-13 02:02:00 -
Arjantin'in çılgın Başkanı siyonist sevici Milei, devlet yapılanmasını 'suç örgütü' olarak tanımladı

Seçilmeden önceki hareket ve tavırları nedeniyle 'deli' lakabıyla anılan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, devlet yapılanmasını düşman ilan etti.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, devlet yapılanmasını "düşman" olarak gördüğünü ve "suç örgütü" olarak düşündüğünü söyledi.

İtalya ve Vatikan'da resmi temaslarda bulunan Milei, özel İtalyan kanalı Mediaset'te Retequattro programına katıldı.

Milei, "Felsefi olarak ben bir anarko-kapitalistim ve bu nedenle devlete karşı derin bir nefret duyuyorum. Devletin düşman olduğunu, bir suç örgütü olduğunu düşünüyorum. Devletin yöntemi hırsızlıktır. Ne zaman bir şey almaya gitseniz vergilerle sizden çalıyor, bu nedenle devlet her gün sizden çalıyor." dedi.

Milei, siyasetçileri de toplumun "en kötüleri" olarak niteledi.

Ultra liberal görüşleriyle dikkati çeken aşırı sağ siyasetçi Javier Milei, komünizmi de "ruh hastalığı" olarak tanımlarken, komünizme dönmek isteyen çok sayıda sosyalist bulunduğunu ve onların "korkak komünistler" olduğunu ileri sürdü.
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Arjantin'de Kasım 2023'te devlet başkanlığına seçilen Milei, seçim döneminde hakaretler ettiği Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un, bütün Arjantin için en önemli kişi olduğunu son dönemde fark ettiğini dile getirdi.

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