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"Arjantin'i bedava çalıştırırım"

Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Armanda Maradona, ülkesinin milli takımını para almadan çalıştırabileceğini söyledi.

03 Temmuz 2018 Salı 18:48
"Arjantin'i bedava çalıştırırım"

Arjantin Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'ya Son 16 Turu'nda 4-3 yenilerek elenmesinin yankıları sürüyor.

Lionel Messi gibi bir dünya yıldızına sahip olan Arjantin'in başarısız olmasıyla ilgili birçok fikir ortaya atılırken, efsane isim Diego Maradona'dan flaş bir açıklama geldi.

FATURA SAMPAOLİ'YE KESİLDİ

Teknik direktör Jorge Sampaoli'nin özellikle Fransa maçında Sergio Agüero ve Gonzalo Higuain gibi golcü isimlere 11'de yer vermemesi sert şekilde eleştirildi mağlubiyetin faturası ilk olarak 58 yaşındaki teknik adama kesildi.

Yaşananların ardından taşın altına elini sokmak istediğini açıklayan Arjantin futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona, milli takımın başına geçebileceğini açıkladı.

MİLLİ TAKIMI PARA ALMADAN ÇALIŞTIRIRIM

Maradona, "Arjantin Milli Takımı'nı bedavaya çalıştırırım. Evet, para almadan göreve gelebilirim. İnsanlar mutlu olduğumu düşünüyorlar ama oldukça fazla üzgünüm ve kalbim yaralı. Yaptığımız her şeyin bu kadar kolay bir şekilde yerle bir olmasına dayanamıyorum ve kötü hissediyorum. Karşılığında hiçbir şey talep etmeden milli takımın başına geçebilirim." diyerek göreve hazır olduğunu söyledi.

2010 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nın başında bulunan Diego Armando Maradona, gruplarda Nijerya, Güney Kore ve Yunanistan'ı yenmeyi başardı. Son 16 Turu'nda Meksika'yı da deviren Arjantin, çeyrek finalde Almanya'ya 4-0 yenildi ve turnuvaya veda etti.

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 18:48
  1. Arjantin Milli Takımı
  2. Diego Maradona

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