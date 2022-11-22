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Spor Arjantin'i aslında, Jorge Jesus devirmiş!
Spor

Arjantin'i aslında, Jorge Jesus devirmiş!

Arjantin'i 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan'ın kadrosunda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İlk 11'de mücadele eden 9 oyuncusunun Al Hilal forması giydiği belli olmasının ardından akıllara Jorge Jesus geldi. Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus Temmuz 2018 - Ocak 2019 arasında Al Hilal'i çalıştırmıştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 17:21:00 -
Arjantin'i aslında, Jorge Jesus devirmiş!

Arjantin'i 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan'ın kadrosunda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İlk 11'de mücadele eden 9 oyuncusunun Al Hilal forması giydiği belli olmasının ardından akıllara Jorge Jesus geldi. Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus Temmuz 2018 - Ocak 2019 arasında Al Hilal'i çalıştırmıştı.

Arjantin'i 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nda tarihi bir skora imza atan Suudi Arabistan'ın kadrosu dikkat çekti. İlk 11'in 9 oyuncusunun aynı takımda oynaması karşılaşmanın sonunda ortaya çıktı.

JORGE JESUS'UN ÖĞRENCİLERİ

Temmuz 2018 - Ocak 2019 tarihleri arasında Al Hilal'ı çalıştıran Jorge Jesus, ilk 11'de oynayan birçok oyuncunun teknik direktörlüğünü yaptı. Yaklaşık 1 yıllık dönemde bu oyuncularla çalışan Portekizli teknik adam, oyuncuların gelişimlerinde büyük rol oynamıştı.

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