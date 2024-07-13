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Dünya Arjantin'den skandal Hamas kararı!
Dünya

Arjantin'den skandal Hamas kararı!

Yeniakit Publisher
2024-07-13 09:07:00 -
Arjantin'den skandal Hamas kararı!

Siyonist rejimle yakın ilişkilere sahip Arjantin, İslami Direniş Hareketi Hamas'ı 'terör örgütü' ilan ederek Filistinli grubun finansal varlıklarının dondurulması kararını aldı.

Siyonist rejimle yakın ilişkilere sahip Arjantin, İslami Direniş Hareketi Hamas'ı 'terör örgütü' ilan ederek Filistinli grubun finansal varlıklarının dondurulması kararını aldı.

Arjantin, İslami Direniş Hareketi Hamas'ı 'terör örgütü' ilan ederek Filistinli grubun finansal varlıklarının dondurulması kararını aldı.

Devlet Başkanı Javier Milei'nin ofisinden yapılan açıklamada siyonist rejimin Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım suçundan bahsedilmezken Hamas'ın, Arjantin'in ülkedeki Yahudi yerleşim yerlerine yönelik iki saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'la yakın ilişkilerine değinildi.

Açıklamada "bu adımı atacak siyasi iradenin ilk kez ortaya çıktığı" ifade edildi.
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