Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş uyardı: Altın, dolar, euro biriktirenler o tarihe dikkat! Yeni tahmin geldi

Altın fiyatlarına dair detaylar yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.248 lira seviyesinde işlem görüyor. Haziran ayında, büyük bir finansal fırsatın kapısı aralanacak. Peki altında son durum ne? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları....

Altın fiyatları 23 Mayıs Salı günü de düşüşüne hız verdi. Ons altındaki düşüşü takip eden gram altın fiyatları yüzde 1’e yakın değer kaybetti. ‘Altın fiyatları yükselecek mi?’ sorusu yatırımcıların gündeminde yer alırken Piyasa Uzmanı İslam Memiş’ten kritik ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde uyarı geldi. Memiş, seçimi değil Haziran ayını işaret ederek, “dolar karşısında her şeyin yükseleceği bir süreç’ diyerek altın fiyatları tahmini yaptı.

köşe yazısında altın yatırımcıları için değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "İşine bakan, kendi varlıklarına odaklananlara derim ki "Seçimi bırak, hazirana bak. Çünkü haziranda son tren var. İnecekler veya gidecekler bu treni beklesin. Bu trende büyük bir sürpriz var" ifadelerini kullandı..

“SEÇİME DEĞİL, HAZİRAN’A ODAKLANIN”

Yurt içi piyasalarda ise en önemli gündem maddesi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Altın fiyatları seçim öncesi beklenilenin aksine düşüşüne hız verirken uzmanlardan uyarı gecikmedi. TV100’deki köşe yazısında altın yatırımcıları için değerlendirmelerde bulunan Memiş, “İşine bakan, kendi varlıklarına odaklananlara derim ki “Seçimi bırak, Haziran’a bak. Çünkü Haziran’da son tren var. İnecekler veya gidecekler bu treni beklesin. Bu trende büyük bir sürpriz var” ifadelerini kullandı

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“DOLAR KARŞISINDA HER ŞEYİN YÜKSELECEĞİ BİR SÜREÇ”

“Fed, artık faiz artırımı yapmayacak. Hatta faiz indirimini başlatmak için fırsat kolluyor” diyerek sözlerine devam eden uzman isim, “Haziran, dolar endeksinin (dxy), düşüşünün başlayacağı bir ay olacak. Hedef 92-94 seviyesi. 2024’de ise 70 seviyesi. Yani, doların (dolar/TL değil) uluslararası piyasalardaki değer kaybından bahsediyorum. Bu da dolar karşısında her şeyin yükseleceği bir süreci işaret ediyor” şeklinde değerlendirmede bulundu

ALTINDA SON DURUM NE?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.248 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki değer kaybına paralel düşen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 1.257 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 1.248 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.300 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,3 düşüşle 1.972 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 1.956 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'deki borç krizine ilişkin ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin ülkenin temerrüde düşmesinin bir opsiyon olmadığı konusunda anlaştıklarını duyurmasının risk algısını azalttığını belirterek, bu durumun altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti..

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, dün de sözle yönlendirmelerine devam ettiğini aktaran analistler, Banka'nın en "şahin" üyelerinden St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın, Fed'in politika faizinde bu yıl belki 50 baz puan daha artış yapmak zorunda kalabileceğini söylediğini hatırlattı..

ahaber'in aktardığı haberde: Analistler, bugün dünyada açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine dikkati çekerek, bu verilerden ekonomik aktiviteye ilişkin alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırabileceğini vurguladı..

Bugün ayrıca, ABD'de yeni konut satış verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.950 doların destek, 1.960 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Seçim Öncesi Altın Fiyatlarındaki Dalgalanma ve Güncel Değerler

14 Mayıs seçimleri öncesinde altın fiyatları rekor seviyelere yükselmişti. Gram altın Kapalıçarşı'da 1.500 TL'ye kadar işlem görürken, diğer altın çeşitleri de büyük bir artış yaşamıştı. Ancak, seçimlerin ikinci tura kalmasının yol açtığı belirsiz ekonomik ortam altın fiyatlarının gerilemesine neden olmaktadır. Gram altının fiyatı 1.300'li seviyelere kadar düşmüştür. Ons altın ise 1963 dolar civarında işlem görmektedir.

Altın fiyatlarının gerilemesindeki bir başka etken ise dolar kurunun değer kazanmasıdır. Dolar kuru, dün itibarıyla 20 TL seviyesini aşarak rekor kırmıştır..

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından, güncel altın fiyatları merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar 2023 ve güncel altın fiyatı

25 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GÜNCEL ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 1.249,25 TL

Satış: 1.249,44 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 2.242,00 TL

Satış 2.303,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 4.498,00 TL

Satış 4.634,00 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış 9.009,00 TL

Satış 9.200,00 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

9.153,00 TL

9.291,00 TL

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