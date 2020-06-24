Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 35 kişi öldü

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 35 kişi yaşamını yitirdi.



Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 35 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1078'e, vaka sayısı da 2 bin 285 artarak 47 bin 216'ya yükseldi.

Bu rakamlar, 3 aydan fazla karantina uygulanan Arjantin'de salgının başlangıcından bu yana en yüksek ölüm ve vaka sayıları oldu.



Nüfusun yoğun olduğu başkent Buenos Aires Özerk Şehri 20 bin 790 vaka, 400 ölüm, Buenos Aires eyaleti de 21 bin 699 vaka, 449 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Ülkede mart sonunda ilan edilen karantina, virüsün yayılmadığı yerlerde kaldırılmış ve bu bölgelerde hijyen kuralları, belirli kısıtlamalar ve sosyal mesafenin uygulanacağı açıklanmıştı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de salgınla mücadele kapsamında özel izin verilenler hariç, halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen sosyal izolasyon 20 Mart'ta ilan edilmiş ve bazı hafifletmeler uygulanarak 28 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

