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Dünya Arjantin'de hükümete tepki! Halk yeniden sokakta! ''Açlıktan ölüyoruz''
Dünya

Arjantin'de hükümete tepki! Halk yeniden sokakta! ''Açlıktan ölüyoruz''

Yeniakit Publisher
2024-06-08 09:29:00 -
Arjantin'de hükümete tepki! Halk yeniden sokakta! ''Açlıktan ölüyoruz''

Yoksulluğun giderek tırmandığı, enflasyonun yüzde 289'a yükseldiği Arjantin'de halk yeniden sokaklara çıktı. Protestocular, Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin aşevlerine gıda yardımını kesmesi nedeniyle her 2 kişiden 1'inin yoksulluk ve açlık çektiğini söyledi.

Sokağa çıkan halk hükümete böyle tepki gösterdi; 

"Halkımız açlıktan ölüyor ve biz açlıktan ölmek zorunda değiliz. Yapmamız gereken bu hükümetin önünde dik durmaktır."

Yoksulluğun giderek tırmandığı, enflasyonun yüzde 10 daha artarak yüzde 289'a yükseldiği Arjantin'de halk yeniden sokaklarda.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin  iktidara gelmesinin ardından uyguladığı kemer sıkma politikaları, halkı giderek zor duruma düşürüyor.
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Yapılan son açıklamalar, ülke genelindeki yoksulluğun yüzde 55'i bulduğunu gösterdi.

Çok sayıda Arjantinlinin günlük gıda ihtiyaçlarını karşıladığı aşevlerine gıda desteğinin kesilmesi de, ülkedeki açlığı giderek büyütüyor.

Sokağa çıkan binlerce Arjantinli, Milei'nin depolarda tuttuğu gıdaları aşevlerine göndermemesine tepki gösterdi;

"Milei hükümetinin göreve başlamasından altı ay sonra hükümet yiyecekleri sakladı, aşevleri için yiyecek olmadığını söyledi ve 6 milyon kilo vardı. Biz de o andan itibaren bunu kınamaya başladık."

"Yemeğimizi geri verin" yazılı pankartlar taşıyarak yürüyen protestocular, depolarda sakladıkları yemeklerin çürümesine ve halkın yoksulluk içinde acı çekmesine tepki gösterdi.

"Terk edildiğimiz ve yardım alamadığımız için sokağa çıkmaktan başka çaremiz yok. Üstelik siyasetçiler, olmayan projeler yürüttüklerini iddia ediyorlar. Gerçek şu ki aşevleri var; hayalet mutfak olduklarını söylüyorlar ama gerçek hayaletler yaptıklarını iddia ettikleri projeler."

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