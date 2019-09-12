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Arjantin'de bakanlık önünde gecelemek isteyen göstericilere müdahale

12 Eylül 2019 Perşembe 00:36
Arjantin'de bakanlık önünde gecelemek isteyen göstericilere müdahale

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde, Sosyal Kalkınma Bakanlığı önünde gecelemek isteyen grupla polis arasında arbede yaşandı.

Başkent Buenos Aires'te çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sol örgütlerin öncülüğünde binlerce kişi çadır kurarak 48 saat kalmak için Sosyal Kalkınma Bakanlığı önüne kadar yürüdü.

Bakanlık önünde göstericilerin yolu kesme girişimi üzerine polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Polisin biber gazı sıkarak müdahale etmesiyle birçok gösterici hafif yaralandı.

Arbede nedeniyle bir gösterici göz altına alınırken 2 polis de yaralandı.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle hükümeti suçlayan, iş ve sosyal yardım taleplerinde bulunan grubun bakanlık önünden ayrılmayacağı belirtiliyor.

Yetkililer ise göstericilerin geceyi geçirmelerinin değil, 2 gün boyunca yolu kapatmanın imkansız olduğunu ve buna izin verilmeyeceğini vurguluyor.

Güney Amerika ülkesi Arjantin, yaklaşan seçimler öncesinde sık sık gösterilere sahne oluyor.

Çeşitli sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri sabah saatlerinde de devlet başkanlığı binası Casa Rosada'nın önünde gösteri düzenlemişti.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 00:36
  1. Arjantin'de polisle göstericiler arasında arbede

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